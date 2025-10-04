\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u062d\u062f\u0648\u062f \u06f3\u06f1 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0646\u0648\u0622\u0645\u0648\u0632 \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u0648\u0627\u0631\u062f \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634\u06cc \u0648 \u062a\u0639\u0644\u06cc\u0645 \u0648 \u062a\u0631\u0628\u06cc\u062a \u0634\u062f\u0646\u062f.\n