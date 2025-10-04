مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: پروندۀ هشت روستا که دارای شاخص‌های در نظر گرفته شده از سوی «سازمان جهانی گردشگری» بود برای پیوستن به شبکۀ جهانی روستا‌ها ، به سازمان جهانی میراث‌فرهنگی ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مصطفی فاطمی گفت : نتایج پروندۀ هشت روستای ایران در اردبیل، قشم، لرستان، آذربایجان غربی، یزد، مازندران، البرز و کردستان که برای پیوستن به شبکۀ جهانی روستا‌ها به سازمان جهانی میراث‌فرهنگی ارسال شده است تا ۱۰ روز آینده اعلام می‌شود.

وی افزود: شاخص‌های اعلام‌شده از سوی «سازمان جهانی گردشگری» عبارتند از جاذبه‌های گردشگری، طرح‌های حفاظتی برای این جاذبه‌ها، پایداری اجتماعی، زمینه‌های اقتصادی برای توسعۀ گردشگری، پایداری محیط زیستی و طرح‌هایی که منجر به دوام این پایداری‌هاست.

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دست گفت : همچنین در حوزۀ محیط زیست استفاده کمتر از پلاستیک، مصرف بهینۀ آب و شیوۀ استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر مطرح است. زنجیرۀ گردشگری روستا هم باید کامل بوده و خدماتی مانند اقامت، پذیرایی، حمل‌ونقل و تابلو‌های راهنمایی و … را داشته باشد.

فاطمی افزود: میزان حضور زنان و افراد جوان در فعالیت‌های گردشگری هم در بحث پایداری اجتماعی روستا مطرح است. شاخص دیگر، اولویت و حکمرانی دولت است، اینکه روستا چه میزان برای دولت اهمیت دارد و چه اقدامات حمایتی و مطالعاتی برای آن در نظر گرفته که دراین‌باره زیرساخت‌هایی مثل جاده، آب و برق و خدمات بهداشت روستا مورد توجه است.

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: استان اردبیل با موضوع طبیعت گردی در کوه سبلان و توجه به موضوع عشایر به عنوان ابتکار، روستای سهیلی در قشم با موضوع حفاظت از جنگل‌های حرا، پایداری محیط زیستی و برگزاری جشنواره‌های مختلف نظیر شتر شویان، ابتکار استفاده از قایق‌های ماهیگیری برای اقامت شبانه و گردشگری خوراک و روستای گردشگری حسنلو در استان آذربایجان غربی با موضوع حفاظت از تپه باستانی در طول سال‌های متمادی و تبدیل و ایجاد یک موزه در روستا به عنوان ابتکار، در لیست روستا‌های ایران برای پیوستن به شبکه جهانی روستا‌ها قرار گرفته است.

فاطمی گفت : روستای فهرج در استان یزد با موضوع حفاظت از منابع آب، مدیریت مصرف، استفاده از قنات‌ها و کشت گلخانه‌ای و گردشگری مبتنی بر منابع مدیریت منابع آب به عنوان ابتکار، روستای کندلوس در مازندران با موضوع ابتکار در ایجاد یک موزه خاص و تسهیلگری که با ایجاد محور‌های گردشگری مختلف از جمله گردشگری ادبی آنجا را به روستای گردشگری تبدیل کرده است، روستای برقان در استان البرز به دلیل محصولات محلی و بستنی سنتی خاص، احیا کردن قنات توسط یک بانو، تبدیل صنایع دستی به برند گوجینو، ایجاد اقامتگاه بومگردی در راستای توسعه گردشگری و جذب سرمایه گذار و روستای پالنگان در استان کردستان که با موضوع بازآفرینی رویداد‌های تاریخی مثل هزار دفعه رمان و معماری منطبق بر محیط که به صورت پلکانی است نیز ار دیگر روستا‌هایی است که پرونده آنها برای پیوستن به شبکه روستا‌های جهانی به سازمان جهانی میراث‌فرهنگی ارسال شده است.

وی با بیان اینکه پنج سال است در رقابت‌های ثبت روستا‌ها در شبکه جهانی شرکت می‌کنیم و تاکنون توانستیم روستا‌های کندوان و اسفنگ را ثبت کنیم، افزود : مشکل اصلی در روستا‌ها زیرساخت و پهنای باند اینترنت است. اولویت حاکمیت و دولت محلی در این زمینه بسیار اهمیت دارد. در یکسال گذشته سعی کردیم نواقص را در این روستا‌ها رفع کنیم.

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت : ۱۰ روز آینده نشست سازمان گردشگری ملل متحد در چین شهر هانجو برای اعلام روستا‌های منتخب برای پیوستن به شبکه جهانی روستا‌ها اعلام می‌شود امیدوارم یک یا دو روستای ما در لیست منتخبان باشد.