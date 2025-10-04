به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کارشناس هواشناسی لرستان گفت: بر اساس تحلیل نقشه‌های هواشناسی در شبانه روز گذشته پلدختر با ۳۶ و الشتر با ۳ درجه بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین شهر‌های استان بودند، همچنین دمای هوای خرم آباد مرکز استان نیز بین ۳۵ و ۱۲ درجه بالای صفر در نوسان بود.



بهمن محمدی مقدم گفت: از امروز تا روز چهارشنبه شاهد جو آرام همراه با وزش باد و گاهی تا بازه قابل ملاحظه خواهیم بود.



به گفته وی از نظر نوسانات دمایی تغییر محسوسی در دمای هوا نخواهیم داشت.