۳۲ آتش نشان فسایی به مناسبت هفته ایمنی و آتش نشانی تقدیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، شهردار فسا گفت: در یکسال گذشته از سوی نیرو‌های آتش نشانی و خدمات ایمنی شهردار فسا بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ عملیات امداد و نجات و خاموش کردن آتش انجام شد.

سید محمد باقر ساداتی افزود: شهرداری فسا در دو سال گذشته در خصوص افزایش خدمات ایمنی سطح شهر و شهروندان فسایی با مصوبه شورای اسلامی شهر فسا افزون بر ۳۰ میلیارد تومان در خصوص خرید تجهیزات آتش نشانی و خودرویی هزینه کرد.

او افزود: در خصوص جوان سازی و تامین نیروی انسانی هم اقداماتی خوبی صورت گرفته و در آزمون جذب آتش نشان حدود ۳۰ آتش نشان تازه نفس در اواخر سال جاری به ناوگان آتش نشانی افزوده خواهند شد.

ساداتی بیان کرد: در این مراسم علاوه بر آتش نشانان فسایی، از ۱۸ آتش نشان که دوره‌های آموزشی تخصصی را با موفقیت گذراندند نیز تقدیر شد.