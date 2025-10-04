همایش اقتصاد، صنعت و سلامت برای بررسی راهکار‌های حضور هر چه بیشتر صنعت و فرصت‌ های سرمایه گذاری در بخش‌ های بهداشت و درمان برگزارشد.

همایش اقتصاد، صنعت و سلامت؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مهدی زندیه وکیلی استاندار مرکزی در این همایش پیشگیری و مراقبت را اولین اولویت برای ارتقا سلامت جامعه دانست و گفت: در کنار ارتقا کمی و کیفی حوزه سلامت باید در حوزه پیشگیری، مراقبت و افزایش زیرساخت‌های ورزشی و مراقبتی تلاش کرد.

استاندار مرکزی در ادامه به تشریح ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی بخش صنعت استان پرداخت و گفت: صنایع استان در کنار سهم مسئولیت‌های اجتماعی می‌توانند با سرمایه گذاری در حوزه سلامت و درمان در ارتقا سلامت جامعه و در نهایت پویایی صنعت و جامعه نقش آفرینی کنند.

محسن نجفی خواه معاون سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع آلودگی هوا و توجه به محیط زیست را یادآور شد و گفت: صنایع استان مرکزی می‌توانند با سرمایه گذاری در تولید انرژی پاک و تولید ثروت از پسماند در ارتقا سلامت استان مرکزی و کشور تاثیر گذار شوند.