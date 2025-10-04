به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کل دادگستری استان اصفهان در آیین تکریم و معارفه دادستان شهرستان فلاورجان گفت:با استفاده بسیار خوب از ظرفیت شورای حل اختلاف و همکاری مردم میزان صلح و سازش در این شهرستان ۵۱ درصد شده که این میزان از میانگین کشوری هم بالاتر است.

حجت الاسلام اسدالله جعفری افزود: در این شهرستان از لحاظ نیروی انسانی هم در بخش قضایی و هم در بخش اداری میانگین استانی رعایت شده است.

در این آیین از خدمات خوش اخلاق دادستان سابق قدردانی و مسعود باقری به عنوان دادستان شهرستان فلاورجان معرفی شد.