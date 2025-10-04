به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناس کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان در پویش ملی نذر قربانی در استان گفت: این بسته‌های گوشت با همکاری مؤسسه حضرت خدیجه (س) قم، خیّران برنامه تلویزیونی سمت خدا و به همت ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان تهیه و بین نیازمندان اصفهانی توزیع شد.

حسام الدین تسلیمی افزود: تعداد هزار و ۵۳۶ بسته گوشت به وزن یک کیلو و ۵۰۰ گرمی با تلاش کانون‌های فرهنگی هنری در شهرستان‌های اصفهان، اردستان، برخوار، شاهین شهر، بوئین و میاندشت، فریدن، چادگان، فریدونشهر، فلاورجان، نجف آباد، نطنز و لنجان بین خانواده‌های نیازمندان توزیع شد.