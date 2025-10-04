در مراسمی از «سـیدمحمدرضا میرصفـدری» قدردانی و «عباس کرکه آبادی» به عنوان سرپرست جدید معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری همدان معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، استاندار همدان در این مراسم با قدردانی از زحمات «سـیدمحمدرضا میرصفـدری» گفت: «عباس کرکه آبادی» فردی متخصص، با انگیزه و اخلاق‌مدار است که دارای سابقه کاری در وزارت کشور و تخصص در حوزه توسعه منابع انسانی، بودجه و اعتبارات است.

حمیدملانوری شمسی با اشاره به دستاورد‌های یک سال گذشته استان همدان افزود: رشد ۶۳ درصدی اعتبارات استان و افزایش ۴۷ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی، نتیجه وفاق و همدلی بین دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس، روحانیان و نهاد‌های مختلف استان است.

او تصریح کرد: در انتخاب مدیران جدید، سه شاخصه برنامه‌محور بودن، تحول‌آفرینی و خلاقیت نوآورانه مدنظر است و مدیران باید دارای انگیزه، حسن خلق و مردم‌داری باشند.