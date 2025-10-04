پخش زنده
با برگزاری پویش اصفهان برای ایران از دهم شهریور تا دهم مهر، جذب گردشگر در نصف جهان هفت درصد افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان در نشست بررسی اجرای برنامه پویش اصفهان برای ایران گفت: اصفهان با برگزاری ۱۱۰ رویداد گردشگری (فرهنگی، هنری و تفریحی) در این مدت بیش از یکسوم رویدادهای کل کشور را به خود اختصاص داده است.
علیرضا حبیبی افزود: این پویش باعث شد ۹۶ و چهار دهم درصد، ضریب اشغال هتلهای اصفهان را داشته باشیم و در این مدت، هر شب حدود ۸۳ هزار نفر انباشت مسافر را در اصفهان شاهد بودیم.
وی با بیان اینکه استان اصفهان جایگاه نخست کشور را در جذب سرمایه گذاری بخش گردشگری دارد گفت: با تصویب طرح جامع گردشگری این استان و پیش بینی ۴۸۰ نقطه سرمایه گذاری، مشوقهایی ویژه برای فعالان این بخش اختصاص یافته است.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: یکی از مهمترین مشوقهای قانونی در این حوزه، امکان اختصاص تا سقف ۴۰ درصد از زمینها در کاربریهای مسکونی، تجاری و اداری در طرحهای گردشگری است تا سرمایهگذاران بتوانند منابع مالی خود را تأمین کنند.
مدیرکل صدا و سیمای استان اصفهان هم در این نشست گفت: در زمان برگزاری پویش گردشگری اصفهان برای ایران، نصف جهان از ۲۲ تا ۲۸ شهریور میهمان یک هفتهای ایرانیان در رویداد رسانهای ایران جان، اصفهان ایران بود.
یوسف افشار نیا افزود: همه شبکههای رادیویی و تلویزیونی ملی و برون مرزی، ۳۳ شبکه رادیویی استانی و ۳۳ شبکه استانی تلویزیونی برای برگزاری این رویداد رسانهای کمک کردند.
وی افزود: در تولید محتوا (برنامه تلویزیونی، رادیویی اعم از گفتوگو و... و گزارش خبری) همه مسائل، ظرفیتها و چالش های استان اصفهان را مدنظر قرار دادیم، اما اولویت تمرکزمان گردشگری، دانش بنیانها و انرژی خورشیدی بود که دست کم ۴۰۰ برنامه کوتاه با این موضوعها تولید و پخش شد.
استان اصفهان با بیش از ۲۲ هزار اثر تاریخی (هزار و ۸۸۰ اثر ملی و ۱۵ اثر ثبت جهانی) و افزون بر ۶۰۰ خانه تاریخی و جاذبههای مختلف طبیعی، مذهبی و فرهنگی میزبان گردشگران داخلی و خارجی است.