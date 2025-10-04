کوکو رشته‌ای ورزشی که حالا دو سه سالی هست که به صورت رسمی کار خود را در کشورمان و زیر نظر فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی آغاز کرده است.

ورزشی دیدنی و پرهیجان و البته کهن و قدیمی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این ورزش در کشورمان علاقمندان زیادی دارد و هم اکنون ایران جزو برترین‌های آن در دنیا و آسیا محسوب می‌شود؛ و حالا دومین دوره رقابت‌های کشوری و انتخابی تیم ملی این رشته به میزبانی روستای ازان شهرستان شاهین شهر و میمه در استان اصفهان برگزار شد.

مسابقاتی با حضور ۶ تیم از استان‌های اصفهان، کرمان، خراسان رضوی، خراسان حنوبی، یزد و سیستان و بلوچستان برگزار شد.

مسابقاتی که نشان داد هرچند سابقه این ورزش در کشورمان کم است، اما استعداد‌های زیادی در آن حضور دارند.

در پایان این رقابت‌ها تیم‌های سیستان و بلوچستان، یزد و اصفهان عناوین نخست تا سوم را کسب کردند.

برترین‌های این رقابت‌ها با حضور در تیم ملی ایران راهی مسابقات آسیایی و جهانی خواهند شد.