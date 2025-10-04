به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آقای علیرضا شریفی معاون توسعه و فناوری رسانه ملی با حضور در استودیو شبکه خبر گفت: ارتقای سطح کیفی تصویر برداری و ارسال تصاویر مهم‌ترین رکن رسانه ملی است.وی ادامه داد: فناوری‌های مختلف در خاطر مردم عزیز هست که به مرور زمان از زمانی که تلویزیون به وجود آمده که ابتدا سیاه و سفید بود و سپس رنگی شد، سیستم‌های مختلف رنگی را در دنیا مهندسین ابداع کردند و در نقطه عطفی از آنالوگ به دیجیتال مهاجرت کردیم

شریفی افزود: همواره در رسانه ملی با فناوری که در کشور بستر آن به وجود می‌آید حلقه وابسته‌ای بین ما و مردم عزیز هست که ما به عنوان منتشر کننده عام و مردم به عنوان دریافت کننده باید این فناوری بین ما از طریق رگیرنده‌های مردم ارتباط گیری شود، یعنی ما باید فناوری بیاوریم که گیرنده آن در بازار موجود باشد که مردم بتوانند آن را تهیه کنند.معاون توسعه و فناوری رسانه ملی ادامه داد: در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای این که هزینه به گردن مخاطبان گذاشته نشود این فناوری خیلی هوشمندانه در حال پیاده سازی است و ما بر حسب قانون این سیگنال‌ها را به طور رایگان در اختیار مخاطبان قرار می‌دهیم.

شریفی افزود: در این فرایند چرخه کامل آن را اگر بخواهیم حساب کنیم خیلی هزینه بر است، چون این فناوری جدید پهنای باندی که استفاده می‌کند، نرخ نمونه برداری که استفاده می‌کند بیشتر است تا بتواند وضوح بیشتری بدهد، اینها با دستگاه‌های قدیمی دیگر کار نمی‌کنند، چون وضوح آنها بالا رفته است، برای این منظور تجهیزات جدید را که تولید داخل هم بود تامین کردیم.

وی در ادامه گفت: ما تمهیدی اندیشیده‌ایم که حدود ۸۰ درصد مردم با همین گیرنده‌های موجود بدون این که نیازی به تعویض یا تجهیز گیرنده هایشان باشد، با همان پلتفرم‌های پخش SD برایشان پخش HD را لحاظ کرده‌ایم و همه شبکه‌های استانی به این فناوری تجهیز شده‌اند.شریفی در پایان در خصوص دشواری کار گفت: دشواری کار این است که در حین این که قطار در حال حرکت را بخواهید جایگزین کنید که خیلی سخت است، یکی از چالش‌های بزرگ رسانه ملی و رسانه‌هایی از این جنس در دنیا این است که نباید در انتن وقفه‌ای داشته باشیم، همزمان که با این تجهیزات کار می‌کنیم همزمان باید کم کم زمینه سازی کنیم برای تغییر فناوری و از این چالش مهم‌تر این است که از طرف مخاطب هم باید رعایت حق مشتری را داشته باشیم،

در رسانه ملی برای ما خیلی سخت بود، آنتن باید با همین پخش SD جلو می‌رفت و ما کم کم باید با همان فیزیک مهیای HD هم می‌شدیم که تجهیزات آن هم بسیار گران و پر هزینه بود که با کمک‌های ویژه رئیس رسانه ملی و قائم مقام محترم اجرایی آن توانستیم هزینه‌ها را مدیریت کنیم.