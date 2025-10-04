معاون برنامه‌ریزی وزیر راه با اعلام تخصیص ۳۵ همت برای توسعه خطوط متصل به مرزها، دستیابی به سهم ۱۰ میلیون تنی ترانزیت ریلی در برنامه هفتم را هدف‌گذاری کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ سیدعبدالله ارجائی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزیر راه و شهرسازی، امروز در جریان نشست امضای قراردادهای تأمین ناوگان ریلی توسط سازندگان داخلی، گزارشی از اقدامات این وزارتخانه برای عمل به تعهدات بخش ریلی در دولت چهاردهم ارائه داد.

وی ضمن اشاره به تکلیف وزارت راه و شهرسازی برای رساندن سهم ریل به ۳۰ درصد ترانزیت کشور مطابق برنامه هفتم توسعه، هدف‌گذاری این برنامه را دستیابی به ۴۰ میلیون تن ترانزیت کل و سهم ۱۰ میلیون تنی برای راه‌آهن اعلام کرد.

ارجائی تصریح کرد که در راستای افزایش ظرفیت ناوگان و جابه‌جایی کالا و مسافر، با پیگیری‌های وزیر راه و شهرسازی، ۹/۸ همت از محل استجازه مقام معظم رهبری، ۱۵ همت از گواهی سپرده خاص و ۲۵ همت از ظرفیت اوراق مشارکت، در طول یک سال گذشته به تقویت ناوگان ریلی اختصاص یافته است.

معاون وزیر راه در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی مبنی بر ضرورت توسعه خطوط ریلی متصل به چشمه‌های بار و مرزهای کشور، خبر داد که در یک سال گذشته در مجموع ۳۵ همت به تقویت زیرساخت‌های ریلی تخصیص یافته که سهم قابل‌توجهی محسوب می‌شود.

وی تأمین مالی پروژه راه‌آهن حیاتی زاهدان-چابهار که به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد و همچنین تملک اراضی برای آغاز احداث راه‌آهن رشت-آستارا را از جمله تمهیدات دولت چهاردهم در این بخش برشمرد.

در پایان، ارجائی ضمن قدردانی از همراهی سازمان برنامه و بودجه، از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای مشارکت در خطوط ریلی دارای اولویت نظیر بافت-سنگان دعوت کرد تا زمینه افزایش سهم ترانزیت ریلی کشور فراهم آید.