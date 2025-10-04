با هدف شفافیت در فعالیت‌های مرتبط با رمزپول دستورالعمل تاسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول به تصویب هیات عالی بانک مرکزی رسید.

بر اساس این دستورالعمل، رمزپول نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است که در بستر پایگاه داده، اشتراکی به صورت متمرکز با محوریت بانک مرکزی یا غیرمتمرکز ایجاد و به صورت غیر متمرکز مبادله می‌شود و منظور انواع رمزپول شامل کلیه توکن‌های معاملاتی به استثنای پول دیجیتال بانک مرکزی است.

در این دستورالعمل نحوه صدور اجازه نامه تاسیس و مجوز فعالیت، وظایف کارگزار رمزپول، ترتیبات حاکمیت شرکتی و نحوه انحلال و ورشکستگی تشریح شده است.