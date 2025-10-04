پخش زنده
جشن غنچهها ویژه نوآموزان پیش دبستانی، همزمان با سراسر کشور در کودکستانها و مراکز پیش دبستانی سیستان و بلوچستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان در مراسم جشن غنچهها با حضور در کودکستانها، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی، بر نقش حیاتی دوره پیشدبستانی در موفقیت تحصیلی دانشآموزان و کاهش نرخ تکرار پایه اول تأکید کرد.
صفرزائی با اشاره به نقش این دوره در تقویت مهارتهای ارتباطی، گوش دادن، صحبت کردن، اندیشیدن و خلاقیت کودکان، اظهار داشت: «کتب دوره ابتدایی با این فرض طراحی شدهاند که دانشآموزان دوره پیشدبستانی را گذراندهاند. از اینرو، کودکانی که این مرحله را طی کردهاند، در پایه اول موفقتر ظاهر میشوند.»
صفرزائی با دعوت از خانوادهها برای ثبتنام فرزندانشان در دورههای پیشدبستانی، افزود: امسال برای مناطق روستایی و دورافتاده، کلاسهای یکماهه ویژه دوزبانه برگزار شد که در آن بیش از بیست هزار نوآموز در سراسر استان تحت آموزش قرار گرفتند.
این آموزشها توسط هزار مربی مجرب ارائه شد و کلاسهای تربیتی ویژه مربیان نیز تا پایان شهریورماه به پایان رسید.
مدیرکل آموزش و پرورش استان همچنین توسعه دوره پیشدبستانی را عاملی مؤثر در کاهش نرخ تکرار پایه اول و افزایش جذب خالص دانشآموزان دانست و گفت: اگر بتوانیم این دوره را بهدرستی گسترش دهیم، شاهد ارتقاء کیفیت آموزش در پایههای ابتدایی خواهیم بود.