به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ طرح ملی تولید کمپوست از زباله‌های خانگی در روستای پردنگون چالوس، با مشارکت زنان روستایی و مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان، به عنوان یکی از فعالیت‌های نوآورانه و موفق در دومین جشنواره تجارب ترویج و آموزش کشاورزی کشور معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چالوس گفت: این طرح که با هدف دستیابی به توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست اجرا شده است، توانسته با بهره‌گیری از ظرفیت زنان روستایی، گامی مؤثر در جهت کاهش حجم زباله‌های شهری و تولید کود آلی بردارد.

درزی نیا با اشاره به اهمیت نقش آموزش و ترویج در موفقیت این طرح، از رئیس مرکز و مروجین مرکز جهاد کشاورزی مرزن آباد که در اجرای این پروژه مشارکت فعال داشته‌اند، با اهدای تقدیرنامه از جانب ریاست سازمان و هدیه توسط مدیر شهرستان، قدردانی کرد.

وی خاطر نشان کرد: مدیریت جهاد کشاورزی چالوس با حمایت از طرح‌های نوآورانه و مشارکت دادن جوامع محلی، به دنبال ایجاد الگو‌های موفق در زمینه کشاورزی پایدار و حفظ منابع طبیعی است و امیدواریم این طرح نیز بتواند به عنوان الگویی برای سایر مناطق کشور مورد استفاده قرار گیرد.