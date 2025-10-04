به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ در این دیدار آیت الله سید حسن عاملی با بیان اینکه این مناسبت بهترین فرصت برای آگاهیِ مردم از تلاش‌های این مجموعه است گفت: نیروی انتظامی در حوزه‌های علمی و فرهنگی در مقایسه با اوایلِ انقلاب، پیشرفت‌های زیادی کرده.

امام جمعه اردبیل همچنین برگزاریِ نمایشگاهِ پلیس در مدارس را زمینه مناسبی برای آشناییِ نسلِ جدید با دستاورد‌ها و عملکردِ انتظامیِ استان دانست.

در این دیدار همچنین فرماندهان انتظامی استان اردبیل با ارائه گزارشی از عملکرد خود، از آمادگی کارکنان انتظامی برای برقراری نظم و امنیت در داخل و مرز‌های استان خبر دادند.