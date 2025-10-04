پخش زنده
به مناسبت هفته نیروی انتظامی، جمعی از فرماندهان انتظامیِ استان اردبیل با امام جمعه اردبیل دیدار کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ در این دیدار آیت الله سید حسن عاملی با بیان اینکه این مناسبت بهترین فرصت برای آگاهیِ مردم از تلاشهای این مجموعه است گفت: نیروی انتظامی در حوزههای علمی و فرهنگی در مقایسه با اوایلِ انقلاب، پیشرفتهای زیادی کرده.
امام جمعه اردبیل همچنین برگزاریِ نمایشگاهِ پلیس در مدارس را زمینه مناسبی برای آشناییِ نسلِ جدید با دستاوردها و عملکردِ انتظامیِ استان دانست.
در این دیدار همچنین فرماندهان انتظامی استان اردبیل با ارائه گزارشی از عملکرد خود، از آمادگی کارکنان انتظامی برای برقراری نظم و امنیت در داخل و مرزهای استان خبر دادند.