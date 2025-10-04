به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین مرحله اردوی آمادگی تیم منتخب سنگ‌نوردی نیرو‌های مسلح با هدف اعزام به مسابقات بین‌المللی سیزم ۲۰۲۵ در روسیه برگزار شد. این اردو به مدت پنج روز و به میزبانی ارتش، در باشگاه عقاب نیروی هوایی و با حضور ۱۳ ورزشکار از کارکنان پایور نیرو‌های مسلح برپا شد.

در روز پایانی اردو، مراسم رکوردگیری با طراحی مسیر توسط طراحان رسمی فدراسیون کوه‌نوردی و صعود‌های ورزشی و با حضور امیر جمشید فولادی رئیس اداره ورزش و آمادگی جسمانی نیرو‌های مسلح و امیرحسین امیدی رئیس سازمان تربیت بدنی ارتش و رئیس هیئت کوه‌نوردی و صعود‌های ورزشی نیرو‌های مسلح، برگزار شد.

در پایان رکوردگیری، ۱۰ نفر برتر برای حضور در مرحله دوم اردو انتخاب شدند که سهم تیم‌ها به این شرح است: ۶ نفر از ارتش، ۳ نفر از سپاه و یک نفر از فراجا.

تیم منتخب نیرو‌های مسلح ۲۶ آبان‌ ۱۴۰۴ برای شرکت در مسابقات سنگ‌نوردی سیزم ۲۰۲۵ به روسیه اعزام خواهد شد.