به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، در مراسم یادواره ۲۷ شهید طلبه اردکان که با حضورخانواده‌های معظم شهدا، علما، طلاب، مسئولان و اقشار مختلف مردم همراه بود، بر الگوبرداری از مکتب و راه این شهدای والامقام برای حضور در عرصه‌های جهاد علمی و جهاد تبیین تأکید شد.

سخنرانان در این یادواره با گرامیداشت یاد و خاطره این شهیدان، طلاب و جوانان را به پیروی از این اسوه‌های علم و عمل فراخواندند.

حجت‌الاسلام شاکر، امام جمعه اردکان، در سخنانی با اشاره به پیشینه حضور روحانیت در صحنه‌های خدمات‌رسانی گفت: روحانیت و طلاب در طول تاریخ در هر صحنه‌ای که نیاز به ایثار و فداکاری بوده، حاضر بوده‌اند و به همین دلیل، تعداد شهدای طلبه نسبت به جمعیت طلاب، مایه افتخار است.

وی هدف اصلی از برگزاری یادواره‌های شهدا را آشنایی نسل جوان با شهدا به عنوان برترین الگو‌ها و همچنین تجدید پیمان با آرمان‌های بلندشان برشمرد.

این مراسم در ساختمان حوزه علمیه امام صادق (ع) اردکان برگزار شد که روزگاری میزبان این طلاب شهید بود و آنان از همین مکان به سوی معبود خویش پر کشیدند. برگزاری یادواره در این مکان، خاطراتی ژرف از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس را در اذهان زنده کرد.