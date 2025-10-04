به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ علی باقری امروز در جلسه ستاد انتخابات گیلان در سالن شهید انصاری استانداری، با اشاره به تدابیر اتخاذ شده از سوی استاندار و مسئولان برای برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در گیلان، گفت: مهلت استعفای داوطلبان شورا‌های شهر از ۲۱ تا ۲۷ مهر و داوطلبان شورا‌های روستا از ۲۴ آبان تا ۳۰ آبان تعیین شده است و همچنین داوطلبان می‌توانند برای شرکت در انتخابات شورا‌های شهر، از ۲۱ تا ۲۷ دی و شورا‌های روستا از ۲۴ تا ۳۰ بهمن ثبت نام کنند.

وی با بیان اینکه ۳ هزار و ۱۴۲ شعبه اخذ رأی برای این دوره از انتخابات پیش‌بینی شده است، افزود: انتخابات شوار‌های شهر و روستا امسال به صورت الکترونیک برگزار می‌شود و تمامی زیرساخت‌ها و تجهیزات لازم برای برگزاری این انتخابات در شعبه‌ها فراهم شده است.

رئیس ستاد انتخابات گیلان همچنین بر تشکیل ستاد‌های شهرستانی و بخش‌ها، تعیین عوامل اجرایی، بررسی امکانات و تجهیزات و اطلاع رسانی برای مشارکت حداکثری مردم تأکید کرد و گفت: با همکاری فرمانداران، بخشداران و تمامی مسئولان، روند برگزاری انتخابات طبق برنامه و با رعایت قانون پیگیری خواهد شد.