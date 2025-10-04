پخش زنده
مدیر دارالقرآن سازمان بسیج گفت: تا امروز ۱۹ هزار واحد قرآنی سازمان بسیج در مساجد فعال شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا حجت الاسلام والمسلمین حمیدرضا لیمویی مدیر دارالقرآن سازمان بسیج گفت: حدود پنج هزار مسجد در طرحهای حفظ مشارکت فعال داشتهاند و از این تعداد، حدود هزار مسجد بهطور رسمی بهعنوان پایگاه قرآنی معرفی شدهاند.
حجتالاسلام والمسلمین لیمویی، با اشاره به طرح ملی «فجر یک» و اهداف آن در حوزه حفظ قرآن افزود: فجر یک، طرحی ملی و راهبردی در دارالقرآن بسیج است که با هدف تحقق بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم، طراحی شده است و اساس آن، تبدیل مساجد به پایگاههای قرآنی است.
وی ادامه داد: اکنون در حال اجرای طرحهایی همچون «طرح مسجد، پایگاه قرآنی»، عملیات حفظ سورههایی مانند بلد، شمس و فجر و برگزاری «آزمون نهایی حفظ» هستیم و به حافظان موفق، مدرک رسمی حفظ اعطا میشود.
مدیر دارالقرآن سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه تا امروز ۱۹ هزار واحد قرآنی در مساجد راه اندازی شده است، تصریح کرد: از این میان، ۴ تا ۵ هزار مسجد مشارکت فعال در طرحهای حفظ داشتهاند و از این تعداد، حدود هزار مسجد بهطور رسمی بهعنوان پایگاه قرآنی معرفی شدهاند.
حجت الاسلام والمسلمین لیمویی در خصوص وضعیت تربیت مربی در حوزه قرآن در سازمان بسیج گفت: محور اصلی فعالیت دارالقرآن بسیج، تربیت مربی حفظ قرآن چه بهصورت حضوری، چه مجازی است. امسال تمرکز ما بر همین موضوع بوده و مربیان متعددی در حال فراگیری هستند. همچنین قرارگاه مردمی حفظ قرآن اخیراً تأسیس شده و مسئولیت آن در بخش مردمی، به دارالقرآن بسیج سپرده شده است.
*فعالیت ۳۷۰ دارالقرآن بسیج در استانها
وی ادامه داد: در حال حاضر ۳۷۰ دارالقرآن بسیج در استانها و شهرستانها فعال هستند، این دارالقرآنها در حال اجرای طرحهای حفظ قرآن و فعالیتهای متنوع هستند و ظرفیتهای خوبی در سطح محلی دارند، در این زمینه از رسانهها تقاضا داریم که در معرفی و بازتاب فعالیت مراکز قرآنی همکاری کنند.
مدیر دارالقرآن سازمان بسیج مستضعفین گفت: پیشنهاد ما این است که رابطان رسانهها و خبرگزاریها در شهرستانها نسبت به این مراکز بیتوجه نباشند. این نیروها مؤمن، دغدغهمند و مردمی هستند و نیاز به دیده شدن دارند.
حجت الاسلام والمسلمین لیمویی اضافه کرد: امیدواریم با همت مردم، مسئولان، رسانهها و همه علاقهمندان به قرآن، بتوانیم مسیر تربیت حافظان قرآن در مساجد را هموارتر کنیم. هدف نهایی ما این است که نام قرآن و حفظ آن، در همه مساجد کشور طنینانداز شود و برای این هدف، به مشارکت عمومی نیاز داریم.