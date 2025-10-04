پخش زنده
با آغاز به کار سامانه مدیریت مجوزها و اتصال به درگاه ملی، صدور کلیه مجوزهای سازمان راهداری، از جمله کارت هوشمند رانندگان، الکترونیکی، شفاف و سریع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رضا اکبری، از بهرهبرداری موفقیتآمیز سامانه «مدیریت مجوزها» خبر داد و دستاوردهای این اقدام را در راستای شفافسازی و تسهیل فرآیندهای اداری برشمرد.
رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای، تأکید کرد که این اقدام، فرآیند صدور انواع مجوزها را تسهیل و تسریع خواهد بخشید. وی با اشاره به الزام ارائه کلیه مجوزهای رسمی کشور از طریق درگاه ملی مجوزها،افزود : متقاضیان اکنون میتوانند با ثبت مستقیم درخواست خود در این سامانه، مراحل را به صورت الکترونیکی پیگیری و در نهایت کد یکتای ملی را برای مجوز رسمی خود دریافت کنند.
اکبری، صدور کارت هوشمند رانندگان ناوگان شهری و بینشهری، موافقت اصولی مجتمعهای خدماتی-رفاهی بینشهری، مجوزهای مربوط به حریم راهها، مراکز معاینه فنی و تیرپارکها را از جمله مجوزهایی برشمرد که از این پس صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزها ارائه خواهند شد. وی به طور ویژه به صدور کارت هوشمند رانندگان اشاره کرد که پرتعدادترین درخواست مجوز در این سازمان است و اکنون تنها از طریق این درگاه امکانپذیر خواهد بود.
معاون وزیر راه توضیح داد که سامانه «مدیریت مجوزها» به عنوان یک سامانه واسط، میان سامانههای داخلی سازمان راهداری و درگاه ملی مجوزها عمل میکند و متقاضیان پس از ثبت اولیه درخواست، ظرف ۲۴ ساعت فرصت دارند تا از طریق لینک دریافتی به درگاه تخصصی مراجعه نمایند. وی همچنین با اشاره به سابقه ۱۵ ساله سازمان در ارائه خدمات الکترونیکی مانند صدور کارت هوشمند رانندگان، این اقدام را گام دیگری در راستای تحقق دولت الکترونیک و شفافیت در فرآیندهای اداری عنوان کرد.
اکبری در ادامه به قابلیتهای سامانه مدیریت مجوزها از جمله ایجاد داشبورد مدیریتی برای نظارت دقیق مدیران بر درخواستها، انصرافها و لغو مجوزها اشاره کرد و افزود که این سامانه با مدیریت زمان رسیدگی و تسریع در بررسی درخواستها، امکان رصد وضعیت تکتک مجوزها را فراهم میآورد و نقش مؤثری در شفافیت، تسهیل فرآیندها و ارتقای ابزارهای نظارتی ایفا خواهد کرد.