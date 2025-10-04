پخش زنده
معبر رسمی دوغارون تایباد برای اولینبار در بین مرزهای کشور به سامانه بیومتریک احراز هویت اتباع خارجی مجهز شد.
جعفر سید آبادی افزود: طرح بیومتریک اتباع خارجی با هم افزایی همه دستگاههای اجرایی و امنیتی استان خراسان رضوی و تایباد به سرانجام رسیده است که نقش زیادی در ساماندهی مهاجران این کشور همسایه دارد.
وی ادامه داد: ساماندهی اتباع، رصد و پایش آنها حین ورود و یا خروج از کشور از مهمترین اهداف اجرای این طرح بزرگ است.
سیدآبادی گفت: مرز دوغارون نخستین معبر ورود و خروج اتباع افغانستانی به ایران به شمار میرود که اهمیت اجرای طرح بیومتریک را در این مرز دوچندان کرده است.
وی افزود: ۷۰ درصد تبعه غیرمجاز افغان در قالب طرح بازگشت از ابتدای سال تاکنون از طریق مرز دوغارون به کشورشان بازگشتهاند.
بازگشت ۹۸۰ هزار مهاجر غیر مجاز افغانستانی
فرماندار تایباد نیز در این مراسم گفت: طرح بازگشت اتباع غیرمجاز افغانستان با تلاش و هم افزایی همه دستگاههای اجرایی و خدمات رسان تایباد در حال انجام است و روال عادی خود را دارد.
حسین جمشیدی افزود: ۹۸۰ هزار نفر مهاجر غیرمجاز از ابتدای امسال تاکنون از طریق مرز رسمی دوغارون به کشورشان بازگشتهاند.
او ادامه داد: از همه ظرفیتهای لازم برای خروج عزتمندانه اتباع افغان در معبر دوغارون استفاده شده است تا تبعه این کشور همسایه با خاطرههای خوش ایران را ترک کنند و به کشور خود برگردند.
آزمایشهای بیومتریک شامل ثبت اثر انگشت، عنبیه و چهره اتباع در ایستگاهها و مناطق مرزی انجام میشود و سوابق این فرد ثبت میشود تا بعد از انتقال امکان ورود مجدد به کشور را نداشته باشد.
زیستسنجی، یا بیومتریک به نوع خاصی از روشهای امنیتی گفته میشود که در آن برای کنترل دسترسی و برقراری امنیت از ویژگیهای قابل اندازهگیری بدن انسان یا هر موجود زندهٔ دیگر استفاده میشود.
در راستای برخورد با حضور غیر قانونی اتباع کشورهای خارجی در ایران، اتباع غیرمجاز افغانستانی شناسایی شده در ۱۱ استان کشور بعد از انجام مراحل قانونی از طریق دوغارون به افغانستان بازگردانده میشوند.
اتباع غیرمجاز افغانستانی از طریق سه مرز میلک در استان سیستان و بلوچستان، ماهیرود در خراسان جنوبی و دوغارون در خراسان رضوی به کشورشان برمی گردند.
شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد، ۹۰ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد و به واسطه وجود گذرگاه مرزی دوغارون در این نوار مرزی از اهمیت اقتصادی ویژهای برخوردار است.
مرز دوغارون با قدمت بیش از یک قرن در فاصله ۱۸ کیلومتری جنوب شرقی شهر تایباد و ۲۴۳ کیلومتری جنوب شرق مشهد واقع شده است.