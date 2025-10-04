به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رژیم صهیونیستی اسرائیل جهت به زانو در آوردن مردم غیور غزه از هیچ کشتار و جنایتی چشم پوشی نکرده و با محاصره غذایی و دارویی این سرزمین و مردمان آن به هیچ قانون و شرافت انسانی پایبند نیست.

در این بین کاروان جهانی صمود، حامل مواد غذایی و دارویی، شامل ۵۰ کشتی از ۴۴ کشور جهان با هدف شکستن محاصره غزه راه افتاد که در نهایت در نزدیکی غزه بدست رژیم صهیونیستی توقیف شد.

در این خصوص برنامه «قرارگاه» موضوع این برنامه‌ خود را یاران صمود در نظر گرفته و میزبان حجت الاسلام محمد صدارت، فعال اجتماعی، هادی نصرالهی، فعال رسانه‌ای و حمیدرضا مقصودی، عضو هیات علمی دانشگاه قم بوده و در خصوص عنوان یاد شده با ایشان گفت‌و‌گو می‌شود.

«قرارگاه» شنبه ۱۲ مهرماه ساعت ۲۱ از شبکه قرآن و معارف سیما به صورت زنده پخش می‌شود.