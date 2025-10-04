به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیر آموزش و پرورش فریمان در این مراسم گفت: اقلام این بسته‌ها شامل لوازمی مانند توپ، راکت پینگ پنگ، دارت و طناب کششی است که برای تهیه این اقلام نزدیک به ۳۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

محمد کریمی با بیان اینکه ورزش در مدارس زمینه شور، نشاط و پویایی دانش آموزان را فراهم می‌کند و باید در کنار فرایند‌های آموزشی و تربیتی مورد توجه قرار گیرد، افزود: ساحت زیستی و بدنی که مورد تأکید سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است، باید توسط مدیران و معلمان در مدارس محقق شود و تحت تأثیر فرایند آموزشی کلاس درس قرار نگیرد.