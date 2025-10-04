پخش زنده
یاسین خسروی با شکست رکورد جهان، هفتمین مدال طلای ایران در رقابتهای پارادوومیدانی قهرمانی جهان را به نام خود ثبت کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در هشتمین روز رقابتهای پارادوومیدانی قهرمانی جهان، یاسین خسروی در ماده پرتاب وزنه کلاس F۵۷ به مصاف حریفان خود رفت و با ثبت رکورد ۱۶.۶۰ ضمن شکستن رکورد جهان که پیش از این در دست خودش بود، مدال طلا و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.
همچنین هاجر صفرزاده ملیپوش کشورمان در گروه دوم ماده ۲۰۰ مار کلاس T۱۲ با ثبت زمان ۲۴.۹۷ ثانیه به مقام نخست رسید و جواز حضور در نیمهنهایی را کسب کرد.
مهران نکوییمجد دیگر نماینده کشورمان در ماده پرتاب وزنه به دلیل داشتن رکورد بالا و با تصمیم مسئولین برگزار کننده امروز در دور مقدماتی حضور نیافت و فردا در فینال به مصاف حریفان خود میرود.
با طلای خسروی، تعداد نشانهای کاروان کشورمان به ۱۳ عدد رسید که شامل ۷ مدال طلا توسط امیرحسین علیپور، الهام صالحی، سعید افروز، حسن باجلوند، علی اصغر جوانمردی، علی بازیار و یاسین خسروی، دو مدال نقره توسط مهدی اولاد و هاجر صفرزاده و ۴ برنز توسط امانالله پاپی، الهام صالحی، زینب مرادی و عرفان بندری است.