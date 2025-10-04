با توجه به ظرفیت بالای علمی و پژوهشی دانشکده علوم پزشکی مهاباد، چند رشته جدید به رشته‌های این دانشکده اضافه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رییس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی گفت: با اخذ موافقت دانشگاه علوم پزشکی درحال حاضر سه رشته برای دانشکده علوم پزشکی مهاباد تصویب شده است.

محمد امین ولی زاد افزود: با توجه به ظرفیت مناسب دانشکده علوم پزشکی مهاباد سعی داریم بر اساس نیاز و البته تصویب دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ارومیه و اردبیل رشته‌های جدید هم به این دانشکده اضافه شود.