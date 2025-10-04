پخش زنده
با سرد شدن هوا میزان مراجعهی بیماران به مراکز درمانی هم افزایش یافته است. به مردم بویژه گروههای حساس توصیه میشود برای مصون ماندن از آنفلوانزا از ماسک استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، با آغاز فصل سرما و تغییرات دمایی، همه گیری بیماریهای ویروسی از جمله آنفلوانزا بیشتر میشود.
در این بین تزریق واکسن آنفلوانزا یکی از راههای کنترل و پیشگیری از ابتلا به این بیماریست.
پزشکان هم توصیه میکنند افرادی که بیماریهای زمینهای دارند حتما این واکسن را تزریق کنند.
به گفته کارشناسان زمان طلایی تزریق واکسن آنفلوانزا از نیمه شهریور تا اواسط مهر ماه است، اما افراد پرخطر تا اواسط بهمن ماه هم فرصت دارند این واکسن را تزریق کنند.
تزریق واکسن آنفلونزا علاوه بر مصونیت برای خودمان میزان آمار مبتلایان به این بیماری را در جامعه کاهش میدهد.