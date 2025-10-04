پخش زنده
امروز: -
در نشست مشورتی دهیاران خلیفان موضوعات مختلفی از برنامهریزی برای اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی تا نحوه مدیریت تنش آبی در روستاها بحث و بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، بررسی راهکارها مقابله با تنش آبی در روستاها مهمترین محور نشست مشورتی دهیاران خلیفان بود.
دراین نشست اعلام شد: تا پایان امسال ۵۵ کیلومترراه روستایی بهسازی و آسفالت میشود.
رحمت نویدی نیا رییس راهداری و حمل و نقل جادهای مهاباد گفت: برای کمک به مهاجرت معکوس روستاییان در خلیفان ۶۸ طرح عمرانی و خدماتی اجرا و همچنین استانداردسازی نشانیها با نصب پلاک هوشمند موسوم به "جی نف"، هم به پایان رسیده است.
اعطای تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی برای مقاوم سازی مساکن روستایی و پرداخت تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی کمیته امداد امام خمینی به روستاییان تحت پوشش برای خرید تراکتور و خودروهای باری از دیگر خبرهای مهم این نشست بود.
در این جلسه اعلام شد از نیمه دوم امسال طرح آبرسانی شهید خلبان حیدری به ۱۴ روستای شهرستان مهاباد با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان از نیمه دوم امسال اجرا میشود.