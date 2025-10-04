پخش زنده
برداشت زعفران در دو هزار و ۷۶۷ هکتار از کشتزارهای فریمان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فریمان با اشاره به اینکه برداشت تا یکماه و نیم ادامه دارد افزود: یش بینی میشود از هر هکتار سطح زیر کشت چهار کیلوگرم زعفران خشک برداشت شود.
علی کاظمی فریمانی با اشاره به این که برداشت نوبرانه زعفران به دلیل سرد بودن هوا و آماده بودن شرایط مطلوب آب و هوایی زودتر از سالهای گذشته آغاز شده است افزود: کاشت زعفران در این شهرستان همه ساله در شهریور ماه آغاز میشود و تا اوایل آبان ماه ادامه دارد .