به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، هشتمین روز از دوازدهمین دوره رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان در هند ادامه یافت که در رقابت پرتاب نیزه ماده F۵۴، عرفان بندری ملی پوش خوزستانی تیم کشورمان در این ماده با رکورد ۳۱ متر و ۲۳ سانتیمتر در رده سوم ایستاد و صاحب مدال برنز شد.

پیش از این الهام صالحی موفق به کسب یک طلا و یک برنز و امان‌الله پاپی یک برنز کسب کردند تا برنز عرفان بندری مجموع مدال‌های ورزشکاران خوزستانی به عدد ۴ برسد.