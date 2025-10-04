یک کشته و ۴ مصدوم در تصادف جاده فردوسی مشهد
تصادف دو خودرو در جاده آرامگاه فردوسی - مشهد، یک کشته و چهار مصدوم برجا گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد گفت: جمعه شب گذشته گزارش تصادف بین یک دستگاه زانتیا با یک دستگاه پیکان در محدوده روستای زاک، به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اعلام و در پی آن بلافاصله تیم نجات و پیشگیری ایستگاه ۵۰ به محل حادثه در جاده فردوسی اعزام شد.
آتشپاد دوم حسین صالح اظهار کرد: در این عملیات، آتش نشانان با سرعت عمل بالا محبوسان را از خودروها خارج کردند و تحویل عوامل اورژانس دادند.
وی افزود: این حادثه چهار مصدوم و یک کشته بر جای گذاشت.