به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان در همایش تجلیل از مسئولان مؤسسات خدمات حفاظتی مراقبتی و پلیس یاران استان گفت: امنیت بدون مشارکت مردم و مؤسسات حفاظتی مراقبتی میسر نیست.



سردار محمد رضا هاشمی فر افزود: امنیت بستر همه پیشرفتهاست و پلیس به همراه مردم حافظ این سرمایه بزرگ خواهد بود.



رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی لرستان نیز گفت: هم اکنون ۱۱ مؤسسه خدمات حفاظتی مراقبتی در سطح استان فعالیت می‌کنند.



سرهنگ سعید بارانی افزود: پلیس یاران و مؤسسات خدماتی و مراقبتی بازوان توانمند پلیس در حفظ امنیت و نظم کشور هستند وبه حفظ آرامش ونظم در جامعه کمک می‌کنند.



در پایان از پلیس یاران نمونه و مسئولان مؤسسات خدمات حفاظتی مراقبتی استان قدر دانی کرد.



