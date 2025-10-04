عوارض گمرکی کالای مشمول توافقنامه بین ایران، روسیه، قزاقستان، بلاروس، قرقیزستان و ارمنستان حذف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ از ۳۸ صادرکننده ممتاز ملی و استانی، امروز در ساری قدردانی شد.

در این مراسم اعلام شد: مازندران استان معین توافقنامه اوراسیا است.

رییس سازمان تجارت ایران در مراسم قدردانی از صادرکنندگان نمونه ملی و استانی مازندران گفت: مازندران باید یک درصد ار صادرات بازار ۴۰۰ میلیارد دلاری کالا در منطقه اوراسیا را بدست بیاورد.

دهقان دهنوی افزود: در تهاتر کالا، استان‌ها می‌توانند برنج وارد کنند، اما نظارت بر میزان واردات انجام می‌شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مازندران در این همایش با انتقاد از اینکه مرکبات مازندران، محصول خارج از الگوی کشت معرفی و مشمول عوارض ۱ درصدی شد خواستار تغییر نظر دولت برای جلوگیری از آسیب به صادرات مرکبات شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران هم گفت: استان بدنبال چاره جویی است و تشکل‌های خصوصی هم باید برای برون رفت از این چالش ها، گروه‌های تخصصی تشکیل دهند.

در این مراسم صادرکنندگان هم گلایه‌هایی از خود تحریمی‌ها داشتند. خودتحریمی‌هایی که مرکبات مازندران را غیر الگوی کشت و مشمول عوارض معرفی می‌کند. استان‌ها هم به طور مستقل با تهاتر کالا برنج وارد می‌کنند.

نجاتی و گزارشی از مراسم قدردانی از صادرکنندگان نمونه استان: