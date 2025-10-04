پخش زنده
صنعت هستهای کشورمان با وجود سنگ اندازیهای دشمنان، با همت جوانان و دانشمندان سیر صعودی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، انرژی هستهای، دیگر فقط واژهای علمی نیست؛ امروز نماد توان ملی، اراده جمعی و ایمان به «ما میتوانیم» است. مسیر دشواری که ملت ایران با تکیه بر دانش بومی پیمود تا نشان دهد «صلح» میتواند در خدمت «پیشرفت» باشد.
از دل تحریمها و تهدیدها، جوانان ایرانی چراغی روشن و دانشمندان ما ثابت کردند که فناوری هستهای، تنها ابزار قدرت نظامی نیست، بلکه راهی برای درمان، تولید، و آبادانی کشور است. در بیمارستانها، رادیوداروهای تولید داخل، جان بیماران سرطانی را نجات میدهند. در مزارع، انرژی هستهای به کشاورزان کمک میکند تا محصولاتی مقاومتر، پربارتر و سالمتر تولید کنند.
در صنعت، از کنترل کیفیت فلزات تا کشف نشتی لولهها، ردپای فناوری هستهای دیده میشود. حتی در محیطزیست هم از این دانش برای کاهش آلودگی و پایش منابع آب استفاده شده است.
امروز ایران، با تکیه بر دانشمندان خود، در ردیف معدود کشورهای صاحب چرخهی کامل سوخت هستهای قرار دارد؛ دانشی که نه از شرق آمده و نه از غرب، بلکه زادهی اندیشه و غیرت ایرانی است.
ایرانِ امروز، با اتکا بر دانش هستهای، راه آینده را روشنتر از همیشه میپیماید راهی که از دل محدودیتها آغاز شد و به افقهای درخشان اقتدار ملی انجامید.