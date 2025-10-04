تیم‌های عرشیا شهر قدس و پردیس قزوین در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتسال، مقابل حریفان‌شان پیروز شدند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور عصر امروز با برگزاری ۲ دیدار پیگیری شد.

در بازی‌های امروز، فولاد زرند ایرانیان با نتیجه یک بر صفر مقابل عرشیا شهر قدس شکست خورد.

در دیگر بازی امروز، پردیس قزوین با نتیجه ۲ بر یک مقابل پالایش نفت اصفهان پیروز شد.

هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال، عصر فردا با برگزاری ۲ دیدار باقی‌مانده به پایان می‌رسد.

برنامه بازی‌های فردا به شرح زیر است:

یکشنبه ۱۳ مهر

گیتی‌پسنداصفهان – سن‌ایچ ساوه / ساعت ۱۶

فولاد هرمزگان – مس سونگون ورزقان / ساعت ۱۶

در جدول گیتی‌پسند با ۲۷ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های مس سونگون و گهر زمین سیرجان با ۲۵ و ۲۰ امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار دارند.