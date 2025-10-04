به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ در این جلسه که معاونان استاندار و اعضای شواری عالی ورزش هم حضور داشتند، امامیِ یگانه استاندار با تاکید بر تکمیلِ زیرساخت‌های ورزشی، تجلیل از قهرمانانِ نشانِ آور جهانی و آسیایی، میزبانی اردبیل از رقابت‌های ملیِ کبدیِ کشور و حمایت از حضورِ ورزشکاران در المپیادِ ورزشی، از تعدادی از قهرمانانی که در رقابت‌های کبدی و شمشیربازیِ کشور خوش درخشیدند، تجلیل کرد، و خبری هم برای فوتبالی‌ها داشت.