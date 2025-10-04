پخش زنده
رویداد عصر شعر «فاطمه آخری» با قرائت تازهترین سرودههای شاعران در خصوص شخصیت این حضرت و تجلیل از آثار برتر به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ به مناسبت سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه (س)، عصر شعر «فاطمه آخری» با حضور جمعی از شاعران آیینی، مسئولان فرهنگی و علاقهمندان به شعر و ادب فارسی در محل حرم فاطمه اخری یا خواهر امام رشت برگزار شد.
در این مراسم که با هدف پاسداشت مقام کریمه اهلبیت (س) و ترویج فرهنگ شعر آیینی برگزار شد، شاعران برجسته و جوان، تازهترین سرودههای خود در وصف شخصیت و جایگاه والای حضرت معصومه (س) را قرائت کردند.
فاطمه فرد جوانی مسئول برگزاری این مراسم گفت: هدف اصلی ما از برگزاری عصر شعر فاطمه آخری، زنده نگه داشتن یاد و نام حضرت معصومه (س) از طریق زبان هنر و ادبیات است.
وی افزود: شعر آیینی میتواند پلی میان نسل جوان و معارف اهلبیت (ع) باشد و این محافل فرصتی است تا شاعران جوان در کنار پیشکسوتان، آثار خود را عرضه و تجربهاندوزی کنند.
حجتالاسلام والمسلمین سجاد سرافراز مدیر آستان مقدس حرم حضرت فاطمه اخری (س) هم در این مراسم گفت: از همه ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی باید استفاده شود تا معنویت در جامعه بیشتر شود.
وی افزود: نگاه به نخبگان و شاعران ویژه است و شعر به عنوان یک زبان نو میتواند معنویت را از دیوار حرم خارج کند و تا فرسنگها بیرون ببرد.
حجتالاسلام والمسلمین سرافراز گفت: هدف از برگزاری این رویداد به کمک شعر، نشان دادن جایگاه و شخصیت حضرت فاطمه اخری (س) است.
در پایان این رویداد معنوی و فرهنگی، از ۸ اثر برگزیده تجلیل شد.