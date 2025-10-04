پخش زنده
شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران اعلام کرد : ۱۲ پروژه فرودگاهی به ارزش بیش از ۱.۲ هزار میلیارد تومان آماده بهرهبرداری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از روابط عمومی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، در ادامه برنامههای تحولی دولت درحوزه حملونقل و زیرساختهای ارتباطی کشور، آیین افتتاح و بهرهبرداری متمرکز از پروژههای وزارت راه و شهرسازی با شعار «گام سوم در مسیر تحول» و به یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه، روز یکشنبه ۱۳ مهر بهصورت همزمان در سراسر کشور برگزار میشود.
در بخش حملونقل هوایی، وزارت راه و شهرسازی با همکاری شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، ۱۲ پروژه فرودگاهی را با ارزشی بیش از ۱.۲ هزار میلیارد تومان آماده بهرهبرداری کرده است. این طرحها شامل توسعه و بهسازی باند پرواز، نصب و راهاندازی سامانههای پیشرفته راداری TMA و DVOR/DME و ارتقای ایمنی فرودگاهها در نقاط مختلف کشور است.
هدف از اجرای این پروژهها، افزایش ایمنی پروازها، بهبود مدیریت ترافیک هوایی، ارتقای سطح خدمات مسافری و افزایش ظرفیت عملیاتی فرودگاهها در سراسر ایران است؛ اقدامی که بهعنوان گام سوم در مسیر تحول هوایی کشور، نقش مهمی در توسعه متوازن مناطق و تقویت زیرساختهای ارتباطی ایفا میکند.