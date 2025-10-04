تسلیت استاندار لرستان در پی شهادت اعضای کادر پروازی هلالاحمر
استاندار لرستان در پی سقوط بالگرد جمعیت هلال احمر و شهادت ۲ نفر از اعضای کادر پروازی هلالاحمر پیام تسلیتی صادر کرد.
حادثه جانکاه سقوط بالگرد هلال احمر در پی انجام عملیات امداد و نجات در ارتفاعات اشترانکوه که موجب کشته شدن دو تن از نیروهای کادر پرواز هلال احمر شد، مایه تأسف و تألم فراوان گردید.
بیشک اجر خدمات این غیورمردان که جان خویش را در راه نجات هموطنانشان فدا کردهاند، کمتر از شهادت نیست و این رشادتها در حافظه تاریخی ملت ما، جاودان میماند.
یقیناً فقدان چنین نیروهای متخصص، متعهد و ایثارگر در بدنه مجموعهای همچون هلال احمر، محسوس و ملموس خواهد بود.
اینجانب ضمن ابراز تسلیت به خانوادههای داغدار این عزیزان و همکارانشان در جمعیت هلال احمر، از درگاه یگانه مهربان، غفران و رحمت واسعه الهی برای شهدای خدمت مسئلت مینمایم.