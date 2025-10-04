\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0642\u0632\u0648\u06cc\u0646\u060c\u00a0\u06f1\u06f0\u06f5 \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0622\u0645\u0648\u0632 \u062f\u062e\u062a\u0631 \u062f\u0631 \u0645\u062f\u0631\u0633\u0647 \u0639\u0634\u0627\u06cc\u0631\u06cc \u0646\u0648\u0631 \u0627\u06cc\u0645\u0627\u0646 \u0648 \u06f1\u06f0\u06f4 \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0622\u0645\u0648\u0632 \u067e\u0633\u0631 \u062f\u0631 \u0645\u062f\u0631\u0633\u0647 \u0639\u0634\u0627\u06cc\u0631\u06cc \u062f\u06a9\u062a\u0631 \u0641\u0627\u0637\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u0639\u0638\u06cc\u0645\u06cc\u0647 \u062f\u0631\u0633 \u0645\u06cc\u200c\u062e\u0648\u0627\u0646\u0646\u062f \u0648 \u0627\u0632 \u06a9\u0645\u0628\u0648\u062f \u0627\u0645\u06a9\u0627\u0646\u0627\u062a \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc \u06af\u0644\u0627\u06cc\u0647 \u062f\u0627\u0631\u0646\u062f.\n\u00a0\n\u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062f\u0631\u0633\u0647 \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u062f\u0648 \u0634\u06cc\u0641\u062a \u0628\u0647 \u062f\u0627\u0646\u0634\u200c\u0622\u0645\u0648\u0632\u0627\u0646 \u0639\u0634\u0627\u06cc\u0631 \u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634\u06cc \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u062f\u060c \u0646\u0645\u0627\u062f\u06cc \u0627\u0632 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u062d\u0642\u0642 \u0639\u062f\u0627\u0644\u062a \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634\u06cc \u0648 \u0647\u0645\u062f\u0644\u06cc \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u062f\u0648\u0631\u0627\u0641\u062a\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\n\n