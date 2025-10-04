به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، غلامحسین مظفری امروز در دیدار با فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی به مناسبت هفته فراجا افزود: قدردان ایثار و فداکاری نیرو‌های انتظامی و نظامی هستیم و امیدواریم بتوانیم یک خدمت بی‌منت به جامعه داشته باشیم.

وی با بیان اینکه شرایط کنونی یک وضعیت ویژه و خاص است، اظهار کرد: استان خراسان رضوی به عنوان پایتخت معنوی ایران مورد توجه ویژه در سطح کشور است و از طرفی دشمن از تمرکز خاص و حساسی بر این نقطه دارد.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: این استان هشت درصد جمعیت کشور را دارد و جمعیت مشهد نیز از ۲۲ استان بیشتر است که این موضوع نشانگر اهمیت اقدامات یگان‌های انتظامی است.

مظفری بیان کرد: ماموریت‌های فراجا در استان خراسان رضوی به شکل احسن در حال انجام است و فرمانده انتظامی استان در حقیقت یک مشاور امین در شورای تامین است.

وی تصریح کرد: پیشرفت‌های اقتصادی و مباحث توسعه‌ای که در سال‌های اخیر مورد توجه ویژه مقام معظم رهبری است، بی شک در بستر اوضاع امن و ایمن اتفاق می‌افتد.

استاندار خراسان رضوی به اهمیت تکنولوژی و داده محوری اشاره و بیان کرد: در شرایط فعلی استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است؛ دفاع مقدس ۱۲ روزه نشان داد که ماهیت جنگ تغییر کرده و به تعبیری تسلیحات جنگ، هوش مصنوعی و مهمات آن داده است.

فراجا دارای ۷۰۰ عنوان ماموریت است

فرمانده انتظامی خراسان رضوی نیز گفت: امسال هفته فراجا با شعار «پلیس مقدر، مشارکت همگانی، جامعه امن» نامگذاری شده است.

سردار محمدکاظم تقوی با بیان اینکه فراجا دارای ۷۰۰ عنوان ماموریت است، افزود: در جنگ ۱۲ روزه، امنیت داخلی را تامین کردیم و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، دومین سازمان نظامی بود که آماج بیشترین حملات دشمن قرار گرفت.

وی ادامه داد: متوسط مناسبت‌های ملی و مذهبی در کشور حدود ۸۰ روز است، اما فراجا در استان بیش از ۱۲۰ روز مشغول فعالیت و امنیت آفرینی است.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی بیان کرد: ورود و خروج بیش از پنج میلیون نفر در سال از مرز‌های مجاز زمینی و هوایی نمونه‌ای از حاکم بودن امنیت و آسایش در سطح خراسان رضوی است.

تقوی با اشاره به امکانات معیشتی کارکنان پلیس اضافه کرد: ساخت مسکن ملکی و اداری برای نیرو‌های فراجا در استان خراسان رضوی باید پیگیری شود و امیدواریم با حمایت و توجه‌های استاندار به نتایج خوبی در این زمینه برسیم.

وی خاطر نشان کرد: همه یگان‌های زیرمجموعه فراجا، فرماندهی انتظامی شهرستان‌ها و پلیس‌های افتخاری، همواره و در هر شرایطی در آمادگی کامل در خدمت به مجاوران و زائران علی ابن موسی الرضا (ع) به سر می‌برند.