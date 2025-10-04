به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور در آیین تجلیل از مدیران آتش‌نشانی و امداد و نجات خراسان رضوی گفت: استفاده از ربات‌های آتش‌نشان، پهپاد‌ها و ابزار مجهز به هوش مصنوعی برای تحلیل داده‌ها و سرعت‌بخشی به عملیات، جزو برنامه‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور است تا در سریع‌ترین زمان ممکن حوادث مدیریت و خسارت‌ها کاهش یابد.

کوروش امیدی‌پور با تاکید بر بهره‌گیری از فناوری‌های روز در عملیات آتش‌نشانی افزود: این تجهیزات و امکانات به‌صورت ملی و متناسب با نیاز هر استان و میزان حوادث آن منطقه توزیع می‌شود و استان خراسان رضوی نیز بخشی از این برنامه ملی است.

او ادامه داد: اهمیت کمبود خودرو‌های مجهز به نردبان‌های بلند از چالش‌های اساسی شهر‌های بزرگ و پرجمعیت است که در این راستا، به ۲۰۰ دستگاه نیاز داریم.

این مسئول با اشاره به کمبود تجهیزات و زیرساخت‌های موردنیاز این حوزه، تصریح کرد: باوجود تلاش‌های انجام‌شده، همچنان با نیاز جدی در زمینه تأمین خودرو‌ها و تجهیزات مدرن آتش‌نشانی روبه‌رو هستیم.

امیدی‌پور افزود: هم اینک در کشور حدود چهار هزار و ۸۰۰ دستگاه خودروی آتش‌نشانی وجود دارد، اما برای رسیدن به وضعیت مطلوب حداقل به هزار و ۲۰۰ دستگاه دیگر نیاز داریم.