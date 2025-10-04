پخش زنده
امروز: -
معاون هماهنگی و پیگیری نهاد ریاستجمهوری گفت: لازم است سازوکاری ایجاد شود که سازمان حفاظت محیطزیست اختیار قانونی توقف طرحهای فاقد مجوز را داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مجید فراهانی در نشست شورای مدیران سازمان حفاظت محیطزیست تاکید کرد طرحهای بدون مجوز محیطزیستی آغاز میشوند، باید متوقف شوند و سازمان محیطزیست باید اختیار قانونی این کار را داشته باشد.
وی با اشاره به اهمیت تابآوری محیطزیستی کشور گفت: نادیده گرفتن ضوابط محیطزیستی علت بسیاری از چالشهای کنونی مانند کمبود آب و فرونشست است.
آقای فراهانی افزود: دولت چهاردهم با حمایت ویژه رئیسجمهور، محیطزیست را در اولویت قرار داده و پروژههای فاقد استعلام محیطزیستی در سفرهای استانی حذف شدهاند.
معاون نهاد ریاستجمهوری تاکید کرد: شروع پروژه بدون مجوز و پیگیری آن پس از پیشرفت ۹۰ درصد، پذیرفتنی نیست و باید سازوکاری برای آموزش و جلوگیری از این موضوع فراهم شود.
وی همچنین از توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در دولت چهاردهم به عنوان اقدامی مهم در جهت حفاظت از محیطزیست یاد کرد.