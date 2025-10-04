مسابقات جام آزاد کشوری داژبال با قهرمانی تیم‌های زنجان و تهران در دو بخش بانوان و آقایان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مسابقات جام آزاد کشوری داژبال با حضور ۴۸ تیم در رده سنی بزرگسالان و در استایل وسطی به مدت دو روز در مجموعه ورزشی انقلاب زنجان برگزار شد.

در این رقابت ها؛ در بخش بانوان تیم زنجان به عنوان قهرمانی دست یافت، کرمانشاه در جایگاه دوم ایستاد و اصفهان در ردیف سوم قرار گرفت و جام اخلاق به تیم اردبیل اهدا شد.

در بخش آقایان؛ تیم تهران به عنوان نخست رسید، تیم هپکو اراک دوم شد و آذربایجان شرقی در جایگاه سوم ایستاد و تیم شهرداری ملارد هم به عنوان تیم اخلاق برگزیده شد.