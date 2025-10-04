پخش زنده
سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام اسامی برگزیدگان مرحله نهایی سیامین المپیاد علمی - دانشجویی کشور سال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیم آبادان؛ سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: اسامی برگزیدگان مرحله نهائی سیامین المپیاد علمی - دانشجویی کشور در درگاه اطلاعرسانی مرکز المپیاد علمی دانشجویی منتشر شده است.
برگزیدگان به موارد زیر توجه کنند. ۱-دارندگان رتبههای ۱ تا ۱۵ میتوانند با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی مرکز المپیاد علمی دانشجویی کشور درخواست صدور گواهی خود را به صورت الکترونیکی ثبت کنند.
۲- نفرات اول تا پانزدهم مرحله نهائی سیامین المپیاد علمی دانشجویی کشور سال ۱۴۰۴ که اسامی آنان در سایت مرکز المپیاد اعلام شده و در زمان ثبتنام حائز شرایط بوده و تحصیلات خود را در دوره کارشناسی به اتمام رساندهاند، به منظور استفاده از آئیننامههای پذیرش با آزمون و بدون آزمون استعدادهای درخشان برای معرفی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در مقطع کارشناسی ارشد، لازم است از تاریخ ۱۵ مهر۱۴۰۴ به درگاه اطلاعرسانی مرکز المپیاد علمی دانشجویی مراجعه و فرم درخواست معرفینامه را به صورت الکترونیکی تکمیل و ارسال کنند. یادآوری میشود جهت صدور معرفینامه، ارسال گواهی موقت فراغت از تحصیل در مقطع کارشناسی الزامی است.
۳- متقاضیانی که در مرحله نهائی آزمون شرکت کرده و نتایج آنان اعلام شده است، در صورتی که درخواست رسیدگی مجدد به برگههای آزمون خود را دارند، میتوانند از ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ تا ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ درخواست خود را از طریق نشانی پست الکترونیکی olympiad@Sanjesh.org ارسال کنند.