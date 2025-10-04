پخش زنده
امروز: -
تیم فوتبال گلگهر سیرجان با پیروزی مقابل ملوان بندرانزلی در هفته چهارم لیگ برتر بانوان، صدر جدول را حفظ کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آخرین دیدار هفته چهارم لیگ برتر فوتبال بانوان امروز برگزار شد و تیم گلگهر موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر ملوان را شکست داد.
با این برد گلگهر چهارمین پیروزی متوالی خود در فصل جدید را ثبت کرد و با ۱۲ امتیاز صدر جدول را در اختیار گرفت.
نتایج هفته چهارم لیگ برتر فوتبال بانوان به شرح زیر است:
*خاتون بم ۸- یک ایساتیس کران فارس
*پرسپولیس تهران یک - یک پالایش گاز ایلام
*آوا تهران صفر - ۲ ایستا البرز
*سپاهان اصفهان ۲ - صفر یاسام کردستان
*ملوان بندرانزلی صفر - ۲ گلگهر سیرجان