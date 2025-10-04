

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در هشتمین روز رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان، امروز (شنبه)، فرزانه سهرابی ملی پوش کشورمان در ماده پرتاب کلاب کلاس F۵۱ به مصاف حریفان خود رفت و با ثبت رکورد ۱۸.۶۰ متر که در پرتاب سومش به ثبت رساند، در رده چهارم ایستاد و از کسب نشان بازماند.

در این رقابت ورزشکارانی از اوکراین، هند و روسیه در رده‌های اول و سوم ایستادند.

کاروان ایران تاکنون موفق به کسب ۶ نشان طلا توسط علی بازیار، سیدعلی‌اصغر جوانمردی، حسن باجولوند، امیرحسین علیپور، الهام صالحی و سعید افروز، ۲ مدال نقره توسط مهدی اولاد و هاجر صفرزاده و ۴ برنز توسط عرفان بندری، امان‌الله پاپی، الهام صالحی و زینب مرادی شده است.