مشکلات مالی و پولی فعالان اقتصادی و صنعتی در بازدید رییس کل بانک مرکزی از شاهین شهر و میمه بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ محمد رضا فرزین در این بازدید قول داد مطالبات همه صنایعی که در نوبت هستند از تالار اول ارزی پرداخت خواهد شد.
دیگر برنامه فرزین در این سفر نشست با صندوقهای قرض الحسنه تک شعبهای برخوار و شاهین شهر و میمه برای حل مشکلی چهل ساله بود.
حسینعلی حاجی دلیگانی در این نشست گفت:بر اساس مصوبه این نشست قرار تا سه ماه آینده برای ساماندهی مسایل قانونی و نظارتی صندوقهای قرض الحسنه تک شعبهای تعیین تکلیف شود.