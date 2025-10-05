شهرستان طارم با تولید سالانه بیش از ۳۰ هزار تن محصول انار، رتبه اول تولید این محصول در شمال‌غرب کشور را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ پاییز، فصل خودنمایی یاقوت‌های سرخ در طارم و زمان چیدن انار به همت ۲ هزار و ۲۰۰ بهره‌بردار است.

یار محمدی، مدیر جهاد کشاورزی طارم می‌گوید برداشت زمردهای سرخ از هزار و ۷۰۰ هکتار باغ‌های بهشتی این شهرستان آغاز شده است.

پس از زیتون، باغات انار بیشترین سطح زیرکشت باغی شهرستان طارم را به خود اختصاص داده‌اند که حدود ۹۰ درصد از این باغات بارور است.

بازار انار شهرستان طارم به گستره ایران و کشورهای همسایه گسترش یافته و حدود ۱۸ هزار تن از این محصول به دیگر استان ها ارسال می شود.

اما این تنها بخشی از ماجراست؛ در خانه‌ها نیز زمان روشن شدن دیگ‌های رب انار است تا حدود هزار تن رب انار به صورت سنتی تولید شود.

برداشت انار در شهرستان طارم تا نیمه آبان ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد نصیب بهره‌برداران این شهرستان شود.