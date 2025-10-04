ملوان بندرانزلی در مصاف با خیبر خرم آباد در ورزشگاه زنده یاد سیروس قایقران بندرانزلی، تیم میهمان را در رقابت‌های لیگ برتر، با نتیجه یک بر صفر شکست داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ در چهارچوب هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس دو تیم فوتبال ملوان بندرانزلی و خیبر خرم آباد عصر دیروز در ورزشگاه زنده یاد سیروس قایقران بندرانزلی به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با برد یک بر صفر قوی سپید همراه شد.

ملوانی‌ها با این برد با ۹ امتیاز در رده دوم جدول رده بندی قرار گرفتند.